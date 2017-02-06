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Nusaybin'de iki mahallede sokağa çıkma yasağı

MARDİN'in Nusaybin İlçesi'ne bağlı Çalıköy ve Kuyular mahallelerinde düzenlenecek operasyon öncesi bugün saat 16.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Mardin Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan...

Nusaybin'de iki mahallede sokağa çıkma yasağı
MARDİN'in Nusaybin İlçesi'ne bağlı Çalıköy ve Kuyular mahallelerinde düzenlenecek operasyon öncesi bugün saat 16.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Mardin Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "limiz Nusaybin İlçesi Çalıköy ve Kuyular Mahalleri kırsal alanındaki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip etmek ve bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen silahlar ile depo ve sığınaklarda bulunan diğer malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyonel faaliyet icra edilmektedir. Operasyon icra edilen bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 06 Şubat 2017 Pazartesi günü saat: 16.00 itibari ile Nusaybin İlçesine bağlı olan, Çalıköy ve Kuyular Mahalleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.  

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