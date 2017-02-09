Nusaybin'de hendek- barikat mağdurları evlerinin yıkılmasını istemiyor

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), () - MARDİN'in Nusaybin ilçesinde hendek-barikat operasyonları sırasında halen sokağa çıkma yasağının bulunduğu mahallelerde evleri bulunanlar, evleri hasarlı bile olsa yıkılmasını istemediklerini söyledi. Evlerinin geleceği konusunda kaygıları bulunan hendek-barikat mağduru aileler, "Evimiz yıkılmasın, yıkıma karşıyız, mağduruz, yetkililerden bir an önce evinizde rahat oturabilirsiniz cevabı duymak istiyoruz"dediler.

Nusaybin İlçesi'nin Abdulkadirpaşa, Fırat, Dicle, Yenişehir, Zeynelabidin ve Kışla mahallelerinde hendek-barikat operasyonları sırasında evleri hasar gören ve sokağa çıkma yasağının halen devam ettiği söz konusu mahallelerde evleri olanlar evlerinin yıkılmamasını istedi. Suriye sınırına 500 metre uzaklıkta bulunan Kışla Mahallesi'nde evleri az zarar gören ailelerin, konutlarının yıkılıp, yıkılmayacağı konusunda endişeli bekleyişleri sürüyor. İlçeyi 3 ay önce ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'ye yaşadıkları sorunları anlatan Kışla Mahallesi sakinleri, evlerinin geleceği ile ilgili tatmin edeci bir açıklama beklediklerini söyledi.

Mahalle sakinlerinden Halit Özel, Bakan Özhaseki'ye çağrıda bulunarak, evlerinin hasarlı olmasına rağmen oturmak istediklerini söyledi. Evlerinin yıkılmasını istemediğini aktaran Özel, "Evimiz yıkılmasın, yıkıma karşıyız, mağduruz, yetkililerden bir an önce evinizde rahat otarabilirsiniz cevabı duymak istiyoruz. Evlerimizin fotoğraflarını çekip, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na göndereceğiz. Bize herhangi bir cevap göndersinler, bizimle ilgilensinler, biz gerçekten de mağdur olmuşuz" dedi. Bakan Özhaseki'nin, evinin yıkılmayacağını kendilerini illettiğini söyleyen Kışla Mahallesi sakinlerinden Suzan Akgündüz ise, "Evimin yıkılmasını istemiyorum, 4 tane çocuğumla ortada kalmışım. 1 aydır kendi imkanlarımla evimin penceresini, kapısını tamir etmişim, kendi evimde oturuyorum. Kim gelirse gelsin beni evimden çıkaramaz. Rezil, perişan olduk kimse bize kapısını açmıyor. Devletin başka kapısından nereye gideceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz, burası Nusaybin, burası Türk Cumhuriyeti devletinin yeridir. Nereye gideceğiz. Çoluk çocuğumla ortada kalmışım"diye konuştu.

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