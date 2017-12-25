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Nusaybin'de genç çiftçilere 185 koyun hibe edildi

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın, 'Genç Çiftçi' projesi kapsamında 5 çiftçiye 37'şer olmak üzere toplam 185 koyun hibe edildi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın hazırladığı proje...

Nusaybin'de genç çiftçilere 185 koyun hibe edildi
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın, 'Genç Çiftçi' projesi kapsamında 5 çiftçiye 37'şer olmak üzere toplam 185 koyun hibe edildi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın hazırladığı proje Nusaybinli 5 genç çiftçiye küçükbaş hayvanları törenle verildi. Törende konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Ramazan Doğan, hayvancılığın gelişimi için çiftçilere her türlü desteği verdiklerini belirterek, şöyle dedi:
"Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak büyükbaş, küçükbaş, ahır tesisleri, kapama meyve bahçeleri, arıcılık ve yumurta - tavuk projesi olarak Nusaybin'de 19 proje gerçekleştirdik. Üretime yönelik projeler ve gençlere iş alanı oluşturmak amacıyla 2018 yılında projelerimize devam edeceğiz. Bu projelerle Nusaybin'de hayvancılık ve meyveciliğin kısa zamanda büyük gelişme göstereceğine inanıyoruz."
Tekir Mahallesi'nde yaşayan ve Genç Çiftçi projesi kapsamında 37 koyun alan kadın çiftçi Halime Yenigün, ailesinin geçiminin hayvancılıkla yaptığını ifade ederek, şöyle kouştu:
"Projem kabul edildiği için çok mutlu oldum. Bakanlık ve Nusaybin Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Biz bu hayvanları üretime yönelik besleyeceğiz. Geçimimiz süt, yoğurt veya üretim artarsa hayvan satışıyla olacaktır. İnşallah büyük bir hayvan çiftliği oluşturmayı hedefliyorum."

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