Nusaybin'de çocukların bulduğu cisim patladı: 2 yaralı

Nusaybin'de sokağa çıkma yasağının resmi olarak devam ettiği Dicle Mahallesi'nde oturan ve akraba oldukları öğrenilen 12 yaşındaki Yusuf ve 6 yaşındaki Muhammet Müldür, bugün sabah saatlerinde Yasemik Sokak'ta yerde metal bir cisim buldu. Çocuklar buldukları cismi kurcaladıkları sırada patlama meydana geldi. Yaralanan 2 çocuk, mahalle sakinleri tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAF