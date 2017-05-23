Nusaybin'de 6 mahalle dışında sokağa çıkma yasağı tamamen kalkıyor

NUSAYBİN,(Mardin),()- MARDİN'in Nusaybin İlçesi'nde geçen yıl gerçekleştirilen hendek-barikat operasyonları nedeniyle büyük hasarın meydana geldiği 6 mahalle hariç, diğer mahallelerde sınırlı uygulanan sokağa çıkma yasağı bu geceden itibaren kaldırılıyor.

Nusaybin Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ilçede artan terör olayları nedeniyle vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, bozulan huzur ve asayiş ortamının tekrar tesis edilebilmesi için 14 Mart 2016 tarihinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi. Güvenlik kuvvetlerince el yapımı patlayıcılar ile ilgili arama tarama faaliyetlerine devam edildiğinden Fırat, Dicle, Yenişehir, Abdulkadirpaşa, Zeynel Abidin ve Kışla Mahallesi’nin tellerle çevrili alanı içerisinde kalan cadde ve sokaklarında sokağa çıkma yasağına ikinci bir duyuruya kadar devam edileceği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Vatandaşlarımız tarafından yasak olan mahallelere can güvenlikleri açısından girilmemesi ve bu konuda hassasiyet gösterilmesi önemle rica olunur. Ayrıca Yenituran Mahallesi, Yeşilkent Mahallesi, Mor Yakup Mahallesi, 8 Mart Mahallesi, Gırnavas Mahallesi, Devrim Mahallesi, Selahaddin Eyyubi Mahallesi, Çatalözü Mahallesi, İpekyolu Mahallesi, Barış Mahallesi’nde ve Fırat Mahallesi, Dicle Mahallesi, Yenişehir Mahallesi, Abdulkadirpaşa Mahallesi, Zeynel Abidin Mahallesi ile Kışla Mahallesi’nin tellerle çevrilmiş alanı dışında kalan cadde ve sokaklarında saat 24.00- 05.00 saatleri arasında devam eden sokağa çıkma yasağı uygulanması ise 23 Mayıs 2017 Salı günü saat: 24.00 itibari ile kaldırılacaktır. Vatandaşlarımıza, can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağına gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz. Belirtilen mahallelerde sokağa çıkma yasağının kaldırılma kararı ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır."