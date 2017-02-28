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Nusaybin'de 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MARDİN,() - MARDİN Valiliği, sokağa çıkma yasağı ve operasyonların devam ettiği Nusaybin İlçesi'ne bağlı Doğanlar Mahallesi'nde güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK'lılar arasında çıkan çatışmada, 3 teröstin etkisiz hale...

Nusaybin'de 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MARDİN,() - MARDİN Valiliği, sokağa çıkma yasağı ve operasyonların devam ettiği Nusaybin İlçesi'ne bağlı Doğanlar Mahallesi'nde güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK'lılar arasında çıkan çatışmada, 3 teröstin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Valilik'ten yapılan açıklamada, Bornova 2'nci Jandarma Tugay Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortak çalışması ile uzun zamandır planlanan operasyonların devam ettiği belirtildi. 'Atmaca-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir' adı verilen operasyon kapsamında 25 Şubat'ta Nusaybin ilçesi Doğanlı Mahallesi'nde bir evin bodrumundan diğer evlere tüneller olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Çıkan çatışmada 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Yapılan aramalarda, 2 adet kaleşnikof silahı, 1 adet M16 silah parçası, bol miktarda patlayıcı ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. 26 Şubat 2017 günü Doğanlı Mahallesi'nin güney tarafında ayrıca bir sığınak tespit edilmiş olup yapılan aramda sığınak içerisinde bol miktarda örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. 28 Şubat 2017 günü Doğanlı ve Kovanlı Mahallerini birleştiren yola tuzaklanmış olarak yaklaşık 150 kg amonyum nitrat ile güçlendirilmiş, 4 adet bidon içine yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı tespit edilmiş ve olay yerinde kontrollü olarak imha edilmiştir"denildi.
Mardin Valiliği açıklamasında ayrıca, Dargeçit ilçe Jandarma Komutanlığınca yapılan arama faaliyetinde Korucu Mahallesi kırsalında patlayıcı madde yapımında kullanılan bidon, kablo ve çeşitli malzemeler ele geçirildiği de belirtildi.

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