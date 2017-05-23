Nuriye Gülmen ve Semih Özakça tutuklandı

ANKARA,() - KANUN Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevinin 75. gününde polis tarafından gözaltına alınmalarının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
ANKARA,() - KANUN Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevinin 75. gününde polis tarafından gözaltına alınmalarının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
23 Mayıs 2017 Salı 20:29
ANKARA,() - KANUN Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevinin 75. gününde polis tarafından gözaltına alınmalarının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:21
|05:31
|13:11
|17:09
|20:33
|22:25