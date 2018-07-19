Nurdağı'ndaki enkazın başında korucular nöbet tutuyor

Kadir ÇELİK- Ramazan TUNCER/NURDAĞI (Gaziantep),() - GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, ormanlık alanda bulunan ve Rus yapımı S-200 hava savunma sisteminin füzesine ait olduğu öne sürülen ve detaylı inceleme için Türk Hava Kuvvetleri'nden gelecek ekibi bekleyen enkazın başında güvenlik korucuları nöbet tutuyor.

Geçen pazartesi günü Hamidiye Mahallesi sakinlerinin ormanlık alanda fark ederek güvenlik güçlerine bildirdiği enkaz parçasının incelemesine devam ediliyor. Rus S-200 füzesine ait olduğu iddia edilen, enkaz güvenlik kordonuna alınarak yanına ulaşılması engellendi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı ilk incelemenin ardından Valilik tarafından yapılan açıklamada, 3-4 ay önce bölgeye düştüğü tahmin edilen enkazın bir uydu ya da füzenin orta motor kısmına ait olabileceği belirtildi. Bulunduğu bölgenin çevresinde kimyasal, biyolojik veya nükleer etkiye yol açmayan enkazın ileri teknik için Ankara'ya gönderileceği kaydedildi.

Ormanlık alanda bulunan ve daha sonra Rus yapımı hava savunma sistemi füzesi olabileceği de iddia edilen enkazı ileri teknik inceleme için Türk Hava Kuvvetleri teknik ekip görevlendirdi. Ekibin bölgeye gelişi beklenirken, yaklaşık 1 ton ağırlığındaki enkazın bölgeden helikopter aracılığıyla veya yeni yol açılmasının ardından karayoluyla taşınmasının planları yapılıyor.

Bu arada konunun gündeme gelmesinin ardından meraklı vatandaşların görebilmek için gittiği bölgede enkaza zarar vermesini önlemek için güvenlik korucuları önlem aldı. Enkazın çevresini bantlarla kapatan korucular, bölgede nöbet tutarak meraklı vatandaşların alana yaklaşmasına izin vermiyor.

Teknik incelemenin ardından hazırlanacak raporla; Nurdağı’nda heyecana yol açan enkazın roket, füze orta motor kısmı veya Rus yapımı hava savunma sistemi füzesi olup olmadığı ve bölgeye nasıl düştüğü ortaya çıkarılacak.

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