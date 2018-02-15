Gülseli KENARLI-Taner YENER-Güven USTA/İSTANBUL,()-DÜN tedavi gördüğü hastanede 53 yaşında kansere yenik düşen Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş, son yolculuğuna uğurlandı.

Nuray Hafiftaş için Teşvikiye Camii'nde tören düzenlendi.

Cenaze töreninde taziyeleri Hafitaş'ın kardeşi Güray Hafitaş kabul etti. Törene Kültür ve Tuzim Bakanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, sanatçılar Orhan Gencay, İzzet Altınmeşe, Alişan, Müşerref Akay, yakınları ve sevenleri katıldı.

CAMİYE AKIN ETTİLER

Hafiftaş'ın sevenleri camiye akın ederken, polisin güvenlik önlemi aldığı görüldü. Camiye gelenlerin üzerleri tek tek arandı. Cenazeye katılanlardan bazıları sanatçının tabutunun üzerine kırmızı karanfiller bırakarak dualar okudu.

“O SEVGİ İNSANIYDI VE BİZ ONU SEVGİLİLER GÜNÜNDE KAYBETTİK"

Cenaze namazı öncesinde sanatçı Alişan, “Dünya tatlısı, çok büyük bir sanatçıydı. Çek erken gitti" dedi.

Orhan Genebay ise son derece üzgün olduğunu belirterek, “Nuray'ımızı kaybettik" şeklinde konuştu.

Güçlükle konuşan Müşerref Akay ise “O sevgi insanıydı ve biz onu sevgililer gününde kaybettik" dedi.

İzzet Altınmeşe, “Gelmek istemediğimiz bir yerdeyiz ama mecburuz. Biz burada görevimizi üzülerek yaptık" şeklinde konuştu

NUMAN KURTULMUŞ TABUTA OMUZ VERDİ

Cenaze namazından Gürsel Tekin, Numan Kurtulmuş, Güray Hafitaş yan yana saf tuttu. Namazın ardından Bakan Kurtulmuş tabuta omuz verdi. Hafitaş'ın tabutu kalabalığın arasında gözyaşları içinde cenaze aracına taşındı. Sevenleri tabutun üzerine karanfil attı. Hafiftaş Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi.

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