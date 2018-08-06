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Nur Yerlitaş'ın sağlık durumu

İstanbul Ünlü modacı Nur Yerlitaş, beynindeki kitle nedeniyle ameliyat edildi. Ameliyat sonrası Yerlitaş yoğun bakıma alınırken hastanenin başhekimi açıklama yaptı. "UYANDI VE KONUŞABİLİYOR"  Altunizade'deki özel hastanenin başhekimi...

Nur Yerlitaş'ın sağlık durumu

İstanbul
Ünlü modacı Nur Yerlitaş, beynindeki kitle nedeniyle ameliyat edildi. Ameliyat sonrası Yerlitaş yoğun bakıma alınırken hastanenin başhekimi açıklama yaptı.

"UYANDI VE KONUŞABİLİYOR" 
Altunizade'deki özel hastanenin başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, “Nur Yerlitaş hastanemiz tarafından takip edildi, bu takipler sırasında yapılan değerlendirmede beyninde bir problem olduğu görüldü. Bunun üzerine beynindeki kitleyi çıkarmak üzere ameliyat edildi. Ameliyat sonrası durumu iyi olan Nur hanım uyandı ve konuşabiliyor. Halen yoğun bakımda. Bundan sonraki süreçte; gerek patoloji sonuçları gerekse ameliyat sonrası filmler değerlendirilerek tedavi için bir yol haritası çizilecek" dedi.

ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR
Çuhadaroğlu ünlü sanatçının 'beyin kanseri olup olmadığı'na yönelik sorular üzerine, “Patolojiden net olarak böyle bir sonuç gelmeden beyinde ya da vücutta gördüğümüz hiçbir kitleyi baştan kanser olarak adlandırmıyoruz. Bunun için veriye ihtiyacımız var ve takipteyiz" diye konuştu. 

NORMAL BİR SÜREÇ
Beyin ameliyatlarından sonra hiçbir sorun olmasa dahi ilerleyen birkaç gün hastaların yakın tedavi amaçlı yoğun bakımda tutulduğunu belirten Çuhadaroğlu “Nur hanımı 2-3 gün yoğun bakımda tutacağız" dedi.
 

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