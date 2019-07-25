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Nupelda ile Ayaz kardeşlerin son fotoğrafları ortaya çıktı

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde 15 Temmuz günü PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren 4 yaşındaki Nupelda ile 8 yaşındaki Ayaz Güloğlu kardeşlerin, patlamadan bir gün önce çekilen fotoğrafları...

Nupelda ile Ayaz kardeşlerin son fotoğrafları ortaya çıktı
TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde 15 Temmuz günü PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren 4 yaşındaki Nupelda ile 8 yaşındaki Ayaz Güloğlu kardeşlerin, patlamadan bir gün önce çekilen fotoğrafları ortaya çıktı. 
Ovacık ilçesine bağlı Bilgeç köyünün dağlık alanında yaylada yaşadıkları çadırın yakınlarında PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden Güloğlu kardeşlerin patlamadan bir gün önce babaları Ekber Güloğlu ile birlikte at sırtında bir düğünden köylerine döndükleri sırada, yakınları tarafından cep telefonuyla fotoğrafları çekildi. Atın sırtında çekilen fotoğrafta, Nupelda’nın babasının önünde Ayaz’ın ise arkasında oturduğu görülüyor.
'SON FOTOĞRAFLARI OLABİLECEĞİNİ KİMSE DÜŞÜNEMEZDİ'
Çakmaklı Köyü Muhtarı Tuncay Yatık, fotoğrafın 14 Temmuz günü çekildiğini ifade ederek, "Nupelda ve Ayaz Güloğlu kardeşlerin evlerinin bulunduğu köyde bir düğün vardı. Babaları Ekber Güloğlu 13 Temmuz’da öğlen saatlerinde Ayaz ve Nupelda'yı at sırtına bindirerek köye gidip düğüne katıldı. Ayaz ve Nupelda düğünde çok eğlendiklerini söylemişti. Düğün bittikten sonra 14 Temmuz günü Ayaz ve Nupelda babalarıyla birlikte yine at sırtında çadırlarının bulunduğu yere geldiler. Bu fotoğraf ise o gün bir vatandaş tarafından çekildi. Son fotoğrafları olabileceğini kimse düşünemezdi" dedi.

FOTOĞRAFLI

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