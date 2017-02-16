"Nükleer felaket burada başlıyor" pankartlı Greenpeace eylemine beraat.. (1)

Özden ATİK / İSTANBUL, () İSTANBUL Nükleer Santraller Zirvesi'nin düzenlediği otelde 30 Mayıs 2014'te, "Nükleer felaket burada başlıyor" yazılı pankart açarak eylem yapan 8 Greenpeace üyesinin yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, "Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunların hareketlerine katılma" suçundan 3'er yıla kadar hapis cezası istenen sanıkların beraatine karar verdi.

