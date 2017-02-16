"Nükleer felaket burada başlıyor" pankartlı Greenpeace eylemine beraat.. (1)

Özden ATİK / İSTANBUL, () İSTANBUL Nükleer Santraller Zirvesi'nin düzenlediği otelde 30 Mayıs 2014'te, "Nükleer felaket burada başlıyor" yazılı pankart açarak eylem yapan 8 Greenpeace üyesinin yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, "Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunların hareketlerine katılma" suçundan 3'er yıla kadar hapis cezası istenen sanıkların beraatine karar verdi.
Özden ATİK / İSTANBUL, () İSTANBUL Nükleer Santraller Zirvesi'nin düzenlediği otelde 30 Mayıs 2014'te, "Nükleer felaket burada başlıyor" yazılı pankart açarak eylem yapan 8 Greenpeace üyesinin yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, "Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunların hareketlerine katılma" suçundan 3'er yıla kadar hapis cezası istenen sanıkların beraatine karar verdi.