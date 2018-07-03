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Nüfus müdürü, engelli vatandaşların işlemlerini ayaklarına götürdü

MANİSA'nın Sarıgöl İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü İlvan Kırdağ, yaşlı ve engelli vatandaşların evlerine giderek işlemlerini tamamladı. Sarıgöl İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü İlvan Kırdağ, Sığırmaçlı Mahallesi'nde...

Nüfus müdürü, engelli vatandaşların işlemlerini ayaklarına götürdü
MANİSA'nın Sarıgöl İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü İlvan Kırdağ, yaşlı ve engelli vatandaşların evlerine giderek işlemlerini tamamladı.
Sarıgöl İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü İlvan Kırdağ, Sığırmaçlı Mahallesi'nde yaşayan yaşlı ve engelli çift Özcan Karataş (82) ile eşi Fatma Karataş'ın (82) evraklarını imzalatmak için çiftin evine gitti. Gerekli evrakları çifte imzalatan imzalatan Kırdağ, "Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızı hükümet konağına çıkarmak, ilçeye getirmek kadar zor. Bu nedenle kendi özel aracımla vatandaşlarımızın evlerine giderek gerekli evrakları imzalattım. Yaşlı teyze ve amca memnun oldular. Halka hizmet hakka hizmettir" dedi.
Ayaklarına gelen hizmet için Kırdağ'a teşekkür eden yaşlı çift, "Allah, nüfus müdürümüzden ve belediye meclis üyesi Göngör Şahin'den razı olsun. Bu halimizle Sarıgöl'e ancak ambulansla giderdik. Hükümet Konağı'na nasıl çıkardık. Müdürümüz evimize gelerek gerekli işlemleri yaptı. Verdiği hizmetten dolayı teşekkür ederim" dedi. 

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