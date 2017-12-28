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Nostaljk tramvay 1 yıl sonra Taksim'de

Ersan SAN/iSTANBUL, () İSTİKLAL  Caddesi'ndeki yenileme çalışmaları nedeniyle ocak ayı ortasında durdurulan  nostaljik tramvayı seferleri yeniden başlıyor. Seferlerde kullanılacak nostaljik tramvaylar  yaklaşık 1 yıllık aranın ardından...

Nostaljk tramvay 1 yıl sonra Taksim'de

Ersan SAN/iSTANBUL, () İSTİKLAL  Caddesi'ndeki yenileme çalışmaları nedeniyle ocak ayı ortasında durdurulan  nostaljik tramvayı seferleri yeniden başlıyor.
Seferlerde kullanılacak nostaljik tramvaylar  yaklaşık 1 yıllık aranın ardından bugün Taksim Meydanı'na getirildi. Bir yandan üzeri branda ile kapatılan tramvaylar deneme seferlerine hazırlanırken bir yandan da İstiklal Caddesi'nde son hazırlıklar tamamlanmaya çalışılıyor. Taksim Meydanı'na da yeni tramvay durağı yapılıyor.  Yetkililerden edinilen bilgiye göre, nostaljik tramvay bu akşam deneme seferi gerçekleştirecek. Bir sorun çıkmazsa  yarın öğleden sonra ise nostaljik tramvay seferlerinin başlayacağı kaydedildi.

(FOTOĞRAF)

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