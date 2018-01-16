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Nostaljik tramvay bozulunca vatandaş itti

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de, İstanbul Caddesi'nin trafiğe kapatılması ile hizmet vermeye başlayan nostaljik tramvay arıza yapınca, vatandaşlar tarafından itilerek hemzemin geçitten kaldırıldı. Şehir merkezinde bulunan İstanbul Caddesi...

Nostaljik tramvay bozulunca vatandaş itti

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de, İstanbul Caddesi'nin trafiğe kapatılması ile hizmet vermeye başlayan nostaljik tramvay arıza yapınca, vatandaşlar tarafından itilerek hemzemin geçitten kaldırıldı.
Şehir merkezinde bulunan İstanbul Caddesi trafiğe kapatılırken, Düzce Belediyesi ile 15 Temmuz Şehitler Parkı arasında hat yapılarak nostaljik tramvay sefer yapmaya başladı. 1 milyon 700 bin liraya mal olan nostaljik tramvay Büyük Camii mevkiindeki hemzemin geçitte arızalandı. Trafiğin ilerlemesini engelleyen tramvay çalışmayınca, vatandaşların kol kuvveti devreye girdi. Tramvayda seyahat eden vatandaşlar trafiğin açılması için nostaljik tramvayı itmek zorunda kaldı. Bozulan tramvay itilerek hemzemin geçitten kaldırılarak geçit ulaşıma açıldı. Vatandaşların tramvayı itmesi fotoğraflanırken, sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşıldı.
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