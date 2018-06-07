Nostalji Bahçeleri’nde 3 nesil bir arada iftar yaptı

İSTANBUL,()-BAĞCILAR Belediyesi'nin düzenlediği iftar programında üç nesilin bir araya geldiği 2 bin 500 kişi Nostalji bahçelerinde iftar yaptı. İftara katılan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ağaçlardaki meyveleri çocukların sevgisinin koruduğuna inandığını söyledi.

İstanbul'daki ilçe belediyelerinin iftar programlarına katılımlar artarak devam ediyor. Bağcılar Belediyesi'nin Nostalji Bahçeleri'nde düzenlediği iftara da genci ve yaşlısıyla 3 nesil birlikte katıldı. Yaklaşık 2 bin 500 kişilik iftara Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da katıldı. Çağırıcı, “Şu görüntü dünyaya bedel. Komşular, dostlar, güzel ağaçların altında çok güzel bir ortamda gönül sofralarını kurdular. Nostalji bahçelerimizdeki meyveleri çocukların sevgisinin koruduğuna inanıyorum. Bu bahçeler Bağcılar’a farklı bir güzellik kattı. Aileler, komşular, farklı yörenin insanları buralarda hava alma ve spor yapma imkanı da buluyor. Bu güzellikleri bize bahşeden Rabbimize şükrediyoruz” dedi.

Kirazlı Mahallesi’nde yer alan Kiraz Bahçesi’nde ise yaşlılar, çocukları ve torunlarından oluşan 3 nesil aynı sofrada buluştu. Geçmişle gelecek arasında bağın kurulduğu bahçede yaşlılar, gelenek ve görenekleri çocukları üzerinden kendinden sonraki kuşaklara aktardı.

“KENDİMİ MEMLEKETTE HİSSEDİYORUM BİZİM ORALARA ÇOK BENZİYOR”

2 bin 500 kişinin doldurduğu bahçede iki misafir göze çarptı. Biri 8 yaşında Vali Cahit Bayar İlkokulu 1. Sınıf öğrencisi Zeynep diğeri ise 88 yaşındaki Şaziye Nine. Elinde kumanya kutusuyla bir sağa bir sola koşturan Zeynep Gündoğdu, “Burası çok güzel. Annem ve babamla iftar yapmaya geldik. Oruç tutamıyorum ben de sevap kazanmak için büyüklerime yemek taşıyorum. Onlar teşekkür edince çok seviniyorum” dedi.

Tokatlı Şaziye Erkan ise “İstanbul’da dışarıya pek çıkmıyorum. Ama Kiraz Bahçesi’nde iftar yapılacağını duyunca kızım ve torunumun yardımıyla buraya geldim. Ağaçlar altında oturunca kendimi memlekette hissediyorum bizim oralara çok benziyor. Toprağa basmak yeşilliklerde oturmak nefes almak bana iyi geliyor. Hem hasret gideriyorum hem de komşularım için vatanım için İslam alemi için dua ediyorum” dedi.

Ezanın okunmasıyla birlikte vatandaşlar altında oturdukları ağacın dalından kopardıkları kirazla oruçlarını açtı.

(FOTOĞRAFLI)