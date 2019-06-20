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Norveçli diplomattan, İBB'nin destekleriyle hayata geçirilen projeye övgü geldi

İSTANBUL, () - T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Eski Norveçli Diplomat Erik Solheim'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle hayata geçirilen projeyi sosyal medyasından övmesi üzerine twitter hesabından...

Norveçli diplomattan, İBB'nin destekleriyle hayata geçirilen projeye övgü geldi

İSTANBUL, () - T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Eski Norveçli Diplomat Erik Solheim'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle hayata geçirilen projeyi sosyal medyasından övmesi üzerine twitter hesabından açıklama yaptı.
Eski Norveçli Diplomat Erik Solheim, İBB projeleri ile sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Vaov! Türkiye'de. Otobüslerin rüzgârını enerji elde etmek için kullanıyorlar. 20.000 eve enerji veriliyor. Yenilikçi olalım!" ifadelerini kullandı.
Bakan Yardımcısı Çam ise, sosyal medya sitesi Twitter hesabında yaptığı açıklamada, "Kadir kıymet bilene... Eski Norveçli Diplomat, BM yönetici, OECD-DAC Bşk Erik Solheim'ın İBB Rüzgar enerjisinden elde edilen enerji uygulamasını ilham alınması için örnek göstermiş. İBB'ye Norveç'ten dahi takdir gelirken Pazar günü İstanbul da takdirlerini gösterecek" dedi.

“ENLİL, 20 BİN HANENİN ELEKTRİĞİNİ KARŞILAYACAKö
İBB Enlil projesi ile ilgili, “Genç mühendis Kerem Deveci tarafından geliştirilen ve İBB'nin destekleriyle Deveci Tech Solar girişimiyle geliştirilen 'Enlil' adındaki proje sayesinde metrobüs rüzgârından 20 bin evin elektriğini karşılayacak kadar enerji üretimi sağlanacak" açıklamasında bulunulmuştu.

(FOTOĞRAFLI)

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