Noel için Avrupa'ya 70 milyon dal çiçek

ANTALYA'daki kesme çiçek sektöründen, Noel ve yılbaşı için 27 Avrupa ülkesi ile Rusya'ya, bu yıl 70 milyon dal çiçek gönderildi. Bu ihracattan 7 milyon dolarlık gelir sağlandı.Hristiyanların Hz. İsa'nın doğumu olarak kutladığı, 24 Aralık'ta başlayan, Christmas veya Noel olarak bilinen bayramı ile yılbaşı kutlamaları için bu yıl yine Avrupa ülkelerinde ve Rusya'da Türk çiçekleri kullanılıyor. Antalya'da üretimi yapılan başta karanfil olmak üzere gerbera, ronanculus ve demet çiçek süslemelerinde kullanılan yeşilliklerden oluşan 70 milyon dal çiçeğin ihracatı tamamlandı. 27 Avrupa ülkesine ve Rusya'ya yapılan çiçek ihracatında genellikle Noel ve yılbaşında en çok tercih edilen renk yine kırmızı oldu.7 MİLYON DOLAR GELİROrta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (OAİB) Başkanı İsmail Yılmaz, 'Chrismas' sevkiyatının sonuna gelindiğini söyledi. Yılmaz, "1 Aralık itibarıyla sevkiyat başladı. 24 Aralık'tan itibaren Noel kutlanacak. Şu an tırlarla olan sevkiyat bitti. Ekstradan talep edilen yerlere uçakla gönderiyoruz. Bu yıl 70 milyon dal çiçek ihracatımız oldu. Yaklaşık 7 milyon dolarlık gelir sağlandı. Özellikle Hollanda, İngiltere, Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine karanfil gönderdik" dedi.Karanfil dışında da birçok tür bulunduğunu, pazarda rekabet açısından en avantajlı ürünün karanfil olduğunu belirten Yılmaz, "Kesme çiçeğin yüzde 90'ını karanfil teşkil ediyor. Diğer çiçek türlerini maalesef dünya standartlarında yetiştirecek ortamımız olmadığından şu an kesme çiçek ihracatımız karanfil üzerine dönüyor. Yılbaşının rengi kırmızı, özellikle kırmızı renk çiçeklere çok yoğun talep var. Ayrıca beyaz, mor ve bordoya da yoğun ilgi var" diye konuştu.21 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİAvrupa ve doğu blokunda çiçeğin çok önemli olduğunu belirten Yılmaz, "İnsanlar birbirine her dönem çiçek veriyor. Dünyada 21 milyar dolarlık çiçek ticareti var. Bunun 14 milyar doları Avrupa'daki 16 ülkede gerçekleşiyor. Gelişmiş ülkelerde çiçek kültürü de çok gelişmiş durumda. Maalesef kendi ülkemizde bunu göremiyoruz. Avrupa'da kişi başı çiçek tüketimi ortalama 80 euro iken bizde ise halen 4 euro civarında seyrediyor" dedi.30 BİN İSTİHDAMIN 20 BİNDEN FAZLASI KADINYılbaşı dolayısıyla iç pazar hareketliliği yaşandığını da kaydeden OAİB Başkanı Yılmaz, "İç pazar talebi ihracatın yanında daha sönük kaldı. Türkiye'de toplam çiçek üretiminde doğrudan 30 bine yakın istihdam var. Dolaylı olarak ise 300 bine yakın kişi sektörde çalışıyor. Üretim alanı toplamı da 50 bin dekara yakın. Çiçek üretiminde kadın ağırlıklı çalışıyoruz. 30 bin istihdam içinde 20 binin üzerinde kadın işçi vardır" diye konuştu.İÇ PAZARDA YÜZDE 40'LIK ARTIŞAvrupa'ya yönelik 'Noel' sevkiyatının tamamlandığını açıklayan Flash Tarım yöneticilerinden Bilgesu Çandır ise "Şu anda iç pazara yönelik buket çalışmalarımız devam ediyor. Yüzde 100 kadın istihdamına katkı sağlayarak ürettiğimiz buketlerimizi süpermarketlerdeki çiçek severlerle buluşturmaya hazırlanıyoruz. Ekonomik durgunluğa rağmen marketlerden aldığımız verilere göre, çiçek tüketiminde yüzde 40'lık oranda artış olduğunu gözlemliyoruz. Zaten bir ülkenin gelişmişliğinin sembolü kişi başına düşen çiçek tüketiminin yüksek olmasıdır. Bu nedenle yeni yılda mutluluğu ve heyecanı paylaşmak için bir çiçek yeter diyoruz" dedi.YILBAŞI ÇİÇEĞİ KOKİNANoel ve yılbaşı çiçek ihracatında en çok talebin karanfile, renk olarak ise kırmızıya geldiğine değinen Bilgesu Çandır, yılbaşı için iç pazara yönelik 'yılbaşı çiçeği' olarak adlandırılan kokinaların yoğun talep gördüğünü söyledi. Çandır, "Kokinalar yılbaşının vazgeçilmezi, aslında bunların bir hikayesi var. Kokinayı alan kişiler dilek tuttuğunda kokinalar, rengini kaybetmeden yavaşça kurursa tüm dileklerinin gerçekleştiğine ve eve şans getirdiğine inanılıyor. Kokinayı da o yüzden yoğun şekilde marketlerde çiçekseverle buluşturuyoruz. Türkiye'de eski dönemlerden kalma bir gelenek" diye konuştu.