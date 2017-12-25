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Noel'de Kudüs için ortak mesaj (2)

MİDYATLI SÜRYANİLER, NOEL'İ KUTLADI Mardin'in Midyat İlçesi'nde, Süryaniler, Hz. İsa’nın doğuşunu simgeleyen Yaldo (Doğuş) bayramını düzenlenen etkinliklerle kutladı. Bayram kutlamaları ilçedeki Mort İşmuni Kilisesi’nde yapılırken,...

Noel'de Kudüs için ortak mesaj (2)

MİDYATLI SÜRYANİLER, NOEL'İ KUTLADI
Mardin'in Midyat İlçesi'nde, Süryaniler, Hz. İsa’nın doğuşunu simgeleyen Yaldo (Doğuş) bayramını düzenlenen etkinliklerle kutladı. Bayram kutlamaları ilçedeki Mort İşmuni Kilisesi’nde yapılırken, burada düzenlenen ayini Mor Gabriel Manastırı ve Turabdin Metropoliti Timotheos Samuel Aktaş yönetti.
Mort İşmuni Kilisesi'ndeki kutlamaya, Kaymakam Hüseyin Tekin, Garnizon Komutanı Albay Ebubekir Oğuz Utku, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tevfik Baysal ve kurum müdürleri de katıldı. Ayinde Hz.İsa’nın doğumunda, çobanların yaktığı ateşi simgelemek amacıyla kilisenin ortasına tepsi içinde çıralar konulurken, ayine katılanlar ellerindeki mumlarla bu çıraları tutuşturarak, ateşin etrafında dönüp ilahiler okudu. Ayinin ardından kilisenin misafir konuk odasına geçen Metropolit Samuel Aktaş, Papaz İshak Ergün, Midyat Kiliseleri Vakfı Başkanı Anto Nuay ve Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakus Ergün, burada bayramlaşmaya gelen misafirlerin tebriklerini kabul etti.
Kutlamaya katılan Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, bütün Süryani vatandaşların bayramını canı gönülden kutladığını belirterek, "İşte bizim zenginliğimiz budur. Farklı etnik yapılardan, faklı inançlardan insanların bir arada dost ve kardeşçe yaşadığı bir bölgede yaşamımızı devam ettiriyoruz. Süryani vatandaşlarımızla birlikte olmaktan biz son derece mutluyuz. Bunun ötesinde bizler birbirimize muhtacız. Birbirimizin yardımına, birbirimizin tebessümüne muhtacız. Onun için inşallah bu topraklarda nice böyle güzel bayramlara hep birlikte şahitlik ederiz" dedi.
Midyat Turabdin ve Mor Gabriel Manastırı Metropoliti Samuel Aktaş ise, "Teşekkür ederiz, memnunuz. Çok sağ olun. Burada, Midyat’ta yılda 4 yada 6 bayramı kutluyoruz" diye konuştu.
Midyat Süryani Kadim Kiliseleri Vakfı Başkanı Anto Nuay da, "Bugün İsa Mesih’in doğuş günüdür. Tüm Süryanilerin bayramını kutluyoruz. Hem Türkiye’de hem de dünyada selamet, sulh ve varış olmasını istiyoruz. Allah Türkiye’mizi korusun ve tüm Türkiye’de barış olsun" şeklinde konuştu. 

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