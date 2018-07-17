Noel Baba ve Myra'ya 6 ayda 198 bin ziyaretçi

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), () - ANTALYA'nın Demre ilçesindeki Aziz Nikolaos (Noel Baba) Anıt Müzesi ile Myra Antik Kenti'ni yılın 6 aylık döneminde 198 bin 394 kişi ziyaret ederken, 2 milyon 834 bin 876 lira gelir elde edildi.

Demre'de, Antalya bölgesinin en çok ziyaretçi çeken ören yeri Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ile Myra Antik Kenti'nde, haziran ayında ziyaretçi sayısı ve gelir arttı. Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni geçen ay 50 bin 722 kişi ziyaret ederken, 678 bin 56 lira gelir sağlandı. Geçen yılın aynı döneminde 41 bin 700 kişinin ziyaret ettiği müzede 558 bin 493 lira gelir elde edilmişti. Yılın ilk 6 ayında Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni 122 bin 702 kişi ziyaret etti, 1 milyon 756 bin 676 lira gelir sağlandı. Geçen yılın aynı döneminde 95 bin 240 kişinin ziyaret ettiği müzede 1 milyon 193 bin 974 lira gelir sağlanmıştı.

MYRA ANTİK KENTİ

Likya Birliği'nin önemli 6 antik kentinden Myra'da, haziran ayında 33 bin 511 kişi ağırlandı. Bu ziyaretçiler, antik kente 456 bin 117 lira bıraktı. Geçen yılın aynı döneminde 26 bin 716 kişinin ziyaret ettiği ören yerinde, 398 bin 571 lira gelir sağlanmıştı. Bu yılın ilk 6 ayında ise Myra Antik Kenti'ni 75 bin 692 kişi ziyaret etti, karşılığında 1 milyon 78 bin 200 lira gelir elde edildi. Geçen yılın aynı döneminde Myra'yı 61 bin 249 kişi ziyaret etmiş ve 903 bin 891 lira gelir sağlanmıştı.

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