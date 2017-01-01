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Noel Baba protestosuna soruşturma yok

AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde Alperen Ocakları'na bağlı bir grubun, yılbaşı kutlamalarını protesto etmek için temsili 'Noel Baba'nın başına silah dayamasına soruşturma açılmadığı kaydedildi.

Noel Baba protestosuna soruşturma yok

AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde Alperen Ocakları'na bağlı bir grubun, yılbaşı kutlamalarını protesto etmek için temsili 'Noel Baba'nın başına silah dayamasına soruşturma açılmadığı kaydedildi.

Nazilli'de Alperen Ocakları üyesi efe kıyafeti giyen bir grup genç, geçen 28 Aralık'ta Belediye Meydanı'na getirdikleri temsili Noel Baba'yı önce darp etti, sonra da başına silah dayadı. Vatandaşların şaşkın bakışları altında gerçekleşen eylem, efelerin zeybek oynamasıyla sona erdi.

Alperen Ocakları Aydın İl Başkanı Burak Yaşar eylemin ardından yaptığı açıklamada, "Tamamen Hıristiyan adetlerince Noel kutlanmasının karşısında olduğumuzu, bizim kendi manevi olarak, milli olarak bayramlarımızın nasıl kutlanması gerektiğini hatırlatmak amaçlı böyle bir organizasyon düzenledik" dedi.
Yapılan şiddet içerikli eylem tepkilere neden olurken, eylemle ilgili herhangi bir soruşturma başlatılmadığı belirtildi.

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