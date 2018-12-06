'Noel Baba' ölüm yıl dönümünde Demre'de anıldı

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), () - DÜNYADA 'Noel Baba' olarak tanınan Aziz Nikolaos, ölüm yıl dönümünde, Antalya'nın Demre ilçesindeki mezarının bulunduğu Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nde yapılan ayinle anıldı.

Tüm dünyada 'Noel Baba' olarak tanınan, çocukların, denizcilerin ve yoksul kızların koruyucusu ve Hristiyan dünyasının en önemli azizlerinden biri olarak bilinen Aziz Nikolaos için ölüm yıl dönümü kabul edilen 6 Aralık günü mezarının bulunduğu Demre'deki Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nde anma ayini yapıldı. Ayini Fener Rum Patrikhanesi'nden din adamı Hıristomas Kalaycı yönetti. Ayine Fener Rum Patrikhanesi'nden Yunanistan ve Ukrayna'nın yanı sıra farklı ülkelerden ve Antalya'dan gelen Ortodoks din adamları, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Petros Marulis'in de aralarında olduğu 600'e yakın kişi katıldı.

Ayinde din adamları; Aziz Nikolaos, barış, dostluk, kardeşlik ile sevgi için tüm dünyada savaşların ve açlığın sona ermesi, tüm insanlığın mutluluğu, refahı, insanların barış içinde yaşaması için dua etti. İlahilerin de söylendiği ayinin sonunda Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Petros Marulis dua okudu. Ayin sonunda din adamları, ayine katılanlara kutsanmış ekmek ikram etti. Ayine katılanlar ise dua etti.

Ayin sonunda Türkçe ve Rumca konuşma yapan din adamı Hıristomas Kalaycı, dünyaya ve insanlığa barış, dostluk, kardeşlik ile dinler arasında diyalog diledi. Kalaycı, Türkçe konuşmasında, "20 senedir Demre'ye gelip, gidiyoruz. Gösterdiğiniz anlayış, hoşgörü için büyük teşekkür. Herhalde siz de anladınız ki gayemiz, yalnız ve yalnız Aya Nikola Kilisesi'nde dua etmektir. Başka hiçbir gayemiz yok, emelimiz yok, olamaz da. Bize gösterdiğiniz sevgi ve saygı için hepinize, en büyükten, en küçüğüne kadar çok teşekkür ediyoruz. Aya Nikola zor günlerimizde yardımcımız olsun. Çünkü onun ruhen burada olduğuna inanıyoruz. Böyle bir ermiş kişi burada olduğu için şanslısınız" dedi.

'BİZİ BU SENE DE KIRMADIKLARI İÇİN MİNNETTARIZ'

Başta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere kendilerine anlayış gösteren tüm kamu kurumlarına teşekkür eden Hıristomas Kalaycı, "Bizi bu sene de kırmadıkları için minnettarız. Patrikhane ve özel kişi olarak hepsine minnettarız. Bizi seven, sevmeyen herkese teşekkür ediyoruz ve seviyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun" diye konuştu.

Halk arasında 'Noel Baba' olarak bilinen Aziz Nikolaos, MS 300'e doğru Antalya'nın Kaş ilçesindeki Likya Birliği'nin başkenti olan Patara'da, zengin buğday tüccarının oğlu olarak dünyaya geldi. Nikolaos, gençliğinde yine Likya Birliği şehri, bugün Demre ilçesi olan Myra Antik Kenti'ne din adamı olarak göç etti. Nikolaos, daha sonra Myra başpiskoposu seçildi. Aziz Nikolaos'un 6 Aralık 343'te, 65 yaşında öldüğü biliniyor. Myralılar ölümünden sonra Nikolaos için kilise yaparak, içindeki lahde sonsuz uykusuna bıraktı. Mezar, bugün Aziz Nikolaos Anıt Müzesi olarak kullanılan müze içinde yer alıyor. Haçlı Seferleri sırasında 1087 yılında İtalya'nın Bari şehrinden gelen tüccarlar, Aziz Nikolaos'un bazı kemiklerini çalarak, Bari'ye götürüp, yaptıkları kiliseye gömdü. Nikolaos'un olduğu sanılan bazı kemikler de bugün Antalya Müzesi'nde saklanıyor. Bugün dünyada birçok kentin koruyucusu olarak kabul edilen Aziz Nikolaos'a adanmış 2 bine yakın kilise bulunuyor.

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