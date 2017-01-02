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Noel Baba Konseyi Başkanı: Katil Noel Baba değil, Noel Baba'yı hedef alanlardır

ANTALYA,() - NOEL Baba Barış Konseyi Başkanı Muammer Karabulut, Reina'ya düzenlenen saldırının, uluslararası yayın organlarında 'Katil Noel Baba' diye verilmesini eleştirdi, "Katil Noel Baba değil, asıl katil Noel Baba'yı hedef alanlardır"...

Noel Baba Konseyi Başkanı: Katil Noel Baba değil, Noel Baba'yı hedef alanlardır

ANTALYA,() - NOEL Baba Barış Konseyi Başkanı Muammer Karabulut, Reina'ya düzenlenen saldırının, uluslararası yayın organlarında 'Katil Noel Baba' diye verilmesini eleştirdi, "Katil Noel Baba değil, asıl katil Noel Baba'yı hedef alanlardır" dedi.
Muammer Karabulut, önceki günlerde Noel Baba kıyafetli bir kişinin başına silah dayanarak yapılan eylemin İslam dini ile ilgisi olmadığını vurguladıklarını hatırlattı. İstanbul'da yapılan terör saldırısı haberini, başta uluslararası yayın organları olmak üzere ortada henüz bir kanıt bulunmadığı halde 'Katil Noel Baba' olarak vermesinin Noel Baba adına 26 yıldır barış faaliyetleri içinde olan kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, "Bu yüzden bu gün haklı olarak Katil Noel Baba değil, asıl katil Noel Baba'yı hedef alanlardır demek zorunda bırakmıştır" dedi.
Muammer Karabulut, "Herkes bilsin ki bugüne kadar dik duruşumuzdan ve inandığımızı yapmaktan geri durmadığımız gibi bundan sonra da kimse bizi durduramayacaktır. Bir sene önce 'Nizama Adanmış Ruhlar' televizyon dizisinin 90'ıncı bölümünde Noel Baba kıyafetli bir kişi terör saldırısı için kullanılıyorsa, bu terör saldırısı sonucu hayatını kaybedenlerin katili bellidir" diye konuştu.
Noel Baba Barış Konseyi olarak, dünyadaki tek barış projesine 'Noel Baba Barış Köyü' adını verdiklerini hatırlatan Karabulut, "26 yıldır Noel Baba adına yaptığımız etkinliklerde yalnızca barışı anlattıysak, bir kişinin burnu kanamadıysa, bir güvenlik gücüne çakıl taşı dahi atılmadıysa varlığımızı borçlu olduğumuz, Türkiye Cumhuriyeti Devlet düzeninde insanları hedef alan terör eyleminde, adresin belli olduğunu göstermek istiyoruz" dedi.

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