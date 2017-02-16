"Nöbetçi Yayın Yönetmenliği Davası"nda mütalaa

Özden ATİK/İSTANBUL,() Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'nin bir günlük nöbetçi yayın yönetmenliğini yaptıkları gerekçesiyle Prof.Dr. Beyza Üstün ve gazeteci Ekrem Murat Çelikkan'ın ayrı ayrı yargılandıkları davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanıkların "Terör Örgütü Propagandası yapmak" suçundan 1,5'er yıldan 7,5'er yıla kadar hapisleri talep edildi.



Prof. Dr. Beyza Üstün ve gazeteci Ekrem Murat Çelikkan'ın ayrı ayrı yargılandıkları dava, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya katılmayan sanıkları avukatları temsil etti. Her iki davada sanık olan kapatılan gazetenin Yazıişleri Müdürü İnan Kızılkaya hakkındaki dosya ise ayrılarak İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.



AYRI AYRI MÜTALAA VERİLDİ



Mahkeme Savcısı Ömer Karakaya, her iki dava için mütalaasını açıkladı. Prof. Dr. Beyza Üstün hakkında verilen mütalaada, 21 Mayıs 2016 tarihli Özgür Gündem'de yayımlanan yazılara yer verilerek tüm haber ve içeriklerin terör örgütü PKK'nın eylemlerini meşrulaştırma, övme amacına yönelik PKK'nın propagandası mahiyetinde olduğu ifade edildi. Prof. Üstün'ün o tarihte nöbetçi yayın yönetmeni olduğu belirtilerek Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 7/2. maddesi uyarınca 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapsi istendi.



SON SAVUNMALARINI YAPACAKLAR



25 Mayıs 2016 tarihinde Özgür Gündem'in nöbetçi genel yayın yönetmenliğini üstlenen Murat Çelikkan hakkında verilen mütalaada da, gazetenin o tarihteki içerik ve görsellerinde PKK terör örgütü eylemlerinin propagandasının yapıldığı belirtilerek Çelikkan'ın TMK'nın 7/2. maddesi uyarınca 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapsi istendi. Ancak mütalaada, her iki sanık hakkında "Suç işlemeye alenen tahrik etmek, suçu ve suçluyu övmek" suçlarından ceza verilmesine yer olmadığı belirtildi. Her iki dava, sanıkların mütalaaya karşı son savunmalarını yapmaları için 16 Mayıs tarihine bırakıldı.

