Nöbetçi eczanelerde 'gece' kuyruğu

ANTALYA'da, kış mevsiminin gelmesiyle soğuk algınlığı ve grip vakalarında artış yaşandı. Gündüz çalışan anne ve babalar, mesai saatlerinde çocuklarını götüremediği için iş çıkışında hastanelerin acil servisine gitmeyi tercih ederken, hastane yakınlarında bulunan nöbetçi eczanelerde ise uzun kuyruklar oluştu.Yaklaşık 600'e yakın eczanenin bulunduğu Antalya'da, mesai saati sonrası çalışan 11 nöbetçi eczane yetersiz gelmeye başladı. Genellikle kış aylarında artan soğuk algınlığı ve grip vakalarındaki artış nedeniyle hastanelerin gece polikliniklerinde, acillerde ve nöbetçi eczanelerde yoğunluk oluştu. Son dönemdeki gribal enfeksiyon vakalarının artmasıyla çocuk hasta sayısında artış yaşandı. Çalışan anne ve babalar mesai saatleri içerisinde izin alıp çocuklarını hastanelere götüremediği için akşam saatlerinde hastanelere ve nöbetçi eczanelere gitmeyi tercih etmeye başladı. Nöbetçi eczanelerde ise sabah saatlerine kadar uzun kuyruklar oluştu.GECELERİ YOĞUNLUK ÇOK ARTTINöbetçi eczanelerde uzun kuyrukların oluştuğunu anlatan Eczacı Berfu Kermen Aşçı (46), “Bu dönem bir salgın var. O yüzden de yoğunluğumuz arttı. İnsanlar gündüzleri çalıştığı için polikliniklere gidip sıra alamıyor. Genellikle rahat olduğu için akşam polikliniklerine veya acillere gitmeyi tercih ediyorlar. Bu dönemde özellikle çocuk hastalarımızın sayısında artış var. Anne ve babalar çalıştığı için çocuklarını akşam saatlerinde muayeneye götürüp, ilaç yazdırıyor" dedi.'ÇALIŞTIĞIM İÇİN AKŞAMI BEKLEDİM'Gecenin geç saatlerinde nöbetçi eczaneye gelen Hüseyin Şanlı (40), oğlunun hastalanıp boğaz enfeksiyonu geçirdiğini anlattı. Atatürk Devlet Hastanesi acilinde oğlunun muayene olduğunu belirten Şanlı, “Sabah saatlerinde çalıştığım için akşamı beklemek zorunda kaldım. O yüzden acile gelip ilaçlarımızı yazdırdık. Hastanede biraz bekledik ama eczane daha kalabalık olduğu için çok bekledik" diye konuştu.HASTANE KARŞISI AVANTAJSon dönemde artan gribal enfeksiyon nedeniyle kızını acile götürdüğünü anlatan Ahmet Yeşil (39) ise şunları söyledi:“Çalışan anne ve baba olarak sabah kızımı hastaneye getiremedim. Akşamları ateşi çıktığı için hastaneye gidip tedavimizi olduk. Eczaneye gelip ilaçlarımızı aldık. Özellikle hastane karşısında bulunan eczanelerin nöbetçi olması bize büyük bir avantaj sağlıyor. Yoğunluk var, biraz bekledik. Allah herkese acil şifa versin."Ahmet Yeşil'in 6 yaşındaki kızı Nursu Yeşil ise “Doktorun yazdığı ilaçları kullanıp iyi olacağım" dedi.