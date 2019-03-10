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Nişantaşı Üniversitesinden kadının sanata yansımasına destek

Nişantaşı Üniversitesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel düzenlenen 'Kadının Sanata Yansıması' adlı sergiye destek oldu. Piece of Art News, Vesaire Sanat Galerisi ve Nişantaşı Üniversitesi’nden Doç. Dr. Göknur Akçadağ'ın...

Nişantaşı Üniversitesinden kadının sanata yansımasına destek
Nişantaşı Üniversitesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel düzenlenen 'Kadının Sanata Yansıması' adlı sergiye destek oldu.

Piece of Art News, Vesaire Sanat Galerisi ve Nişantaşı Üniversitesi’nden Doç. Dr. Göknur Akçadağ'ın Proje Koordinatörlüğünde gerçekleştirilen serginin açılışı Nişantaşı Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı.  Sergide kadına yönelik şiddetin son bulması, kadının güçlenmesi ve cinsiyet eşitliğinin toplumun her kesimine yayılması temaları işlendi.

Nişantaşı Üniversitesi Kültür Sanat Koordinatörlüğü iş birliğinde düzenlenen sergi açılış programında onur sanatçısı Prof. Dr. Tomur Atagök’e kadına yönelik projelere öncülük etmesinden dolayı ödül verildi.

Açılışın ardından Sirene-Acapella Çok Sesli Kadın Korosu 'Kadın Hikayeleri' temalı bir konser verdi.  12 Mart'a kadar ziyarete açık olan 'Kadının Sanata Yansıması' sergisinden elde edilecek gelirin bir kısmı, Nişantaşı Üniversitesi’nde burslu okuyan öğrencilere destek olarak aktarılacak.

 

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