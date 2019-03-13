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Nişantaşı Üniversitesi ile ICBC Turkey bir araya geldi

Nişantaşı Üniversitesi Kurucusu Levent Uysal ile ICBC Türkiye’nin Yönetim Kurulu Başkanı Gao Xiangyang, ICBC Türkiye’nin genel merkezinde bir araya geldi. Nişantaşı Üniversitesi Kurucusu Levent Uysal ile dünyanın en büyük Ticari Bankası...

Nişantaşı Üniversitesi ile ICBC Turkey bir araya geldi
Nişantaşı Üniversitesi Kurucusu Levent Uysal ile ICBC Türkiye’nin Yönetim Kurulu Başkanı Gao Xiangyang, ICBC Türkiye’nin genel merkezinde bir araya geldi.

Nişantaşı Üniversitesi Kurucusu Levent Uysal ile dünyanın en büyük Ticari Bankası ICBC’nın Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Gao Xiangyang, Çin ekonomisi ve Türk ekonomisi hakkında fikir alışverişinde bulunmak için ICBC Türkiye’nin genel merkezinde bir araya geldi.

Çin ile Türkiye ticari ilişkilerini değerlendiren iki isim; Çin ile Türkiye arasındaki stratejik ilişkiler, eğitim köprüsü, iş birlikleri hakkında fikir alışverişinde bulundular. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin sonucunda Uysal ile Xiangyang, Türkiye ve Çin ilişkilerine bir katkı sağlamanın mutluluğu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

 

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