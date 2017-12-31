Ersan SAN/İSTANBUL,()-YILBAŞI kutlamalarının her sene coşkuyla kultandığı Nişantaşı bu sene boş kaldı. Araç trafiğine kapatılan Nişantaşı’nda yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.
Nişantaşı bu sene boş kaldı
Ersan SAN/İSTANBUL,()-YILBAŞI kutlamalarının her sene coşkuyla kultandığı Nişantaşı bu sene boş kaldı. Araç trafiğine kapatılan Nişantaşı’nda yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.
31 Aralık 2017 Pazar 23:00
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