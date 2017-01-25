Nişanlı çifti kaza ayırdı

AVANOS (Nevşehir) () - NEVŞEHİR'in Avanos İlçesi'nde pazar günü nikah için gün alan nişanlı çiftin içinde bulunduğu otomobil, Kayseri yolunda şarampole yuvarlandı. Kazada, anaokulu öğretmeni 27 yaşındaki Özgül Köylü yaşamını yitirirken, nişanlısı 28 yaşındaki Cenk Ay ise yaralandı.

Nevşehir'in Avanos İlçesi'nde oturan Cenk Ay, dün akşam saatlerinde nişanlısı Özgül Köylü ile beraber Kayseri'ye gitmek üzere yola çıktı. Cenk Ay yönetimindeki 20 SU 093 plakalı otomobil, Kayseri'nin İncesu İlçesi'ne bağlı Garipçe Mahallesi yakınlarında bir anda kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan genç çifte ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Nişanlı çift, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kayseri'de Çaybağları Mahallesi'nde özel bir anaokulunda öğretmen olan Özgül Köylü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan Cenk Ay'ın ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Çiftin, Avanos Belediyesi Nikah Memurluğu'na başvurarak önümüzdeki pazar günü nikahlarını kıydırmak için gün aldıkları öğrenildi. Kazada yaşamını yitiren öğretmen Özgül Köylü'nün cenazesi, Avanos'ta bugün öğlen namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI