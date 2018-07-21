"Nişan bozma" cinayeti...

ÜMRANİYE'de kızının eski nişanlısı Rıdvan Yıldırım'ı (26) ruhsatsız silahıyla ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Gurbet Ç. (44) hakim karşısına çıktı.İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜİstanbul Anadolu Adalet Sarayı'ndaki 1. Ağır Ceza mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Gurbet Ç. savunmasında, kızının nişanı attığını ve olay gecesi maktulün kendisine kızı Kader'i sorduğunu anlattı.Gurbet Ç. "Bu işin olmayacağını söyledim. O da 'Hepinizi mahvederim' dedi, bir tabanca gösterdi. Kardeşimi öldüreceğini söyleyerek gitti. Ben de 'gitme konuşalım' dedim. Acele apartmana girdim, oğlumu üst komşuma verdim. Maktul ile apartmanın önünde konuşma düşüncesindeydim. Telefonumu evden almak istedim. Kapıyı açıp telefonu aldığımda maktul eve girmek istedi. Eve sokmamak için gayret ettiysem sarhoştu ve çok ısrar edip gürültü çıkardı. Yüzüme de bir tokatla vurdu. Eve girdi. Konuşmamızın merkezi yine kızımla evliliğiydi. Konuşma sırasında kızımla ilişkisi sonucu kızımın hamile kaldığını ve çocuğu aldırdıklarını söyledi. Bunu o anda duyunca şok oldum. Maktule 'Neden böyle bir şey yaptın ve neden bunu gizledin?' şeklinde tepki gösterdim. Israrla 'Arabaya bin beni Kader'e götür' diyordu. Kader'i Diyarbakır'da bırakmıştım. Götürmeyeceğimi söyledim. Bunun üzerine üzerime yürüyerek bana cinsel saldırıda bulunacağını açık açık söylüyordu. Bana yöneldi. Elini uzattığında sol tarafıma değdiğini hatırlıyorum. Bir taraftan sağ elini arkasına doğru uzatınca silah çekecek sandım ve tabancayı çıkararak yere doğru bir el ateş ettim ve gitmesini söyledim. Bir iki adım geriledi. Durdu sonra tekrardan bir anda üzerime yürüdü. Hızlı bir şekilde geldi. Ben de o ara nişan almadan ve korku içerisinde tetiğe bastım kaç kere ateş ettiğimi bilmiyorum. Ben onun vurulduğunu bile anlamadım. Lakin ateş ettiğimde yüz yüzeydik. Yüzü bana bakıyordu. Göğsünde kanı görünce vurulduğunu anladım. Maktulü öldürmek için sıkmadım. Kendimi korumak için sıktım. Suçsuzum. Beratime karar verilsin" dedi.

HAKİMDEN TANIĞA : NEDEN ŞİKAYET ETMEDİN

Duruşmada tanık olarak dinlenen Kader Ç. de, lise döneminde arkadaşlık ettiği Rıdvan Yıldırım'ın kendisine tecavüz ettiğini öne sürerek ağladı. Bu sırada hakim de tanık Kader Ç.'ye 7 yıl önce neden şikayet etmediğini sordu. Tanık Kader Ç. de "Keşke şikayet etseydim" diye cevap verdi. Hamile kaldığını ve çocuğu aldırdığını iddia eden Kader Ç., maktulün kendisine kötü davrandığı, tehdit ettiğini savundu ve olay sırasında İstanbul'da olmadığını söyledi.



"SANIK, MAKÜLÜN VURULDUĞU YERİ BİLE BİLMEMEKTEDİR. BU DA CİNAYETİ KENDİSİNİN İŞLEMEDİĞİNİ GÖSTERMİŞ OLUR"

Avukat Gözde Dolan Erzurumlu soruşturma aşamasında gerekli hassasiyet gösterilmediğini savunarak, " Dosyada soruşturma aşamasında yer alan İstanbul Kriminal Labaratuvar Müdürlüğü tarafından düzenlenen maktulün gömleğinden elde edilen uzmanlık raporunda mermi giriş deliklerinin sırt bölgesinde tespit edilmesine rağmen sanığın olayı anlatışı ile kesin deliller ile sabitken bu durum değerlendirilmemiştir. Müvekkilimizin oğlu sırtından vurulmuş olmasına rağmen sanık tarafından yüz yüze vurulduğu iddiası tümüyle gerçek kabul edilmiş bu şekilde dosya değerlendirilmiştir. Olay mahallinde mağdur ve sanığa ait olmayan 3. kişiye ait kan lekeleri ve bir izmarit bulunduğu halde herhangi bir işlem yapılmamıştır. Maktulün olaydan önce dövüldüğü otopsi raporu ile belirlenmiştir. Ağzı burnu kan olduğu halde ciğerleri temizdir. Bu da dövüldüğünü gösterir. Maktul olaya planlı bir şekilde çağrılmış dövülmüş ve öldürülmüştür. Sanık, makulün vurulduğu yeri bile bilmemektedir. Bu da cinayeti kendisinin işlemediğini göstermiş olur. Cumhuriyet Savcılığına sanık ve ailesi konusunda yaptığımız suç duyurusunun soruşturması sürmektedir. Olay mahallinde ayrıca keşif yapılmasını istiyoruz. Müvekkile ait HTS raporları getirtilmiştir. Bu da iddialarımızı doğrulamaktadır. Taleplerimin kabulü ile tevsi tahkikat taleplerimi bildirmek için süre talebim vardır" ifadelerini kullandı.

Avukat Erzurumlu'nun savcılığa yaptığı suç duyurusuna ilişkin bilgi istenmesine karar veren mahkeme heyeti, olay yerinden alınan parmak izi ve DNA analizi raporlarının örneklerinin istenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

İddianameye göre olay şöyle oldu: Rıdvan Yıldırım (26) ile Kader Ç. nişanlandı, bir süre sonra aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle nişan bozuldu. Rıdvan Yıldırım, Kader Ç. ile yeninden nişanlanmak istedi. Olay günü Kader Ç.'nin annesi Gurbet Ç. bir arkadaşının evinden döndü bu sırada Rıdvan Yıldırım da takip etti. Rıdvan Yıldırım, anne Gurbet Ç.'ye Kader'i sordu, evlenmek ve konuşmak istediğini söyledi. Anne Gurbet Ç. de saatin 23.30 olduğunu ve dışarı gelemeyeceğini söyledi. Rıdvan Yıldırım da 'Ben eve geleyim' dedi ve ısrar etti. Gurbet Ç.'de evde kimse olmadığını eve alamayacağını söyledi. Ancak Rıdvan Yıldırım ısrar etti. Bunun üzerine Gurbet Ç., 5 yaşındaki oğlunu aynı binada oturan komşusuna telaşlı bir şekilde teslime etti ve evine girdi. Rıdvan Yıldırım eve girdi. Yıldırım ile Gurbet Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gurbet Ç. ruhsatsız silahıyla birden fazla ateş ederek Rıdvan Yıldırım'ı öldürdü. Gurbet Ç.'nin "Haksız tahrik altına kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıl ile "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar istemiyle dava açıldı.