Nisa'nın fizik tedavisi için sarma sarıyor

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, ()- BEYİN felci (SP) hastası 8 yaşındaki kızı Nisa Suzan Turan'ın tedavisi için 1, 5 yıl önce İzmir'den İstanbul'a taşınan Zana Turan, kızının ihtiyaçlarını karşılayabilmek için sarma siparişi alıyor. Valilik onaylı bağış hesabında toplanan parayla, son olarak Nisa'nın kalça ve bacak ameliyatı olduğunu belirten Turan, 2,5 ayın ardından alçısı çıkartılan kızına daha yoğun fizik tedavi desteği için siparişlerin artmasını bekliyor.

Anne karnında 7,5 aylıkken beyin felci geçiren Nisa Suzan Turan, hayata hastalıkla başladı. Çok kez epilepsi nöbeti ve ağır kas gevşetme ameliyatları geçiren minik Nisa, yürüyemiyor, desteksiz oturamıyor, hatta baş kontrolünü sağlayamıyor. Ona tek başına bakan annesi Zana Turan, kızının yaşam kalitesini artırabilmenin mücadelesini veriyor. Nisa 1 yaşında bebekken eşinden ayrılan ve kızına devletten aldığı evde bakım ve engelli maaşı ile bakan Zana Turan, kızının tedavisi için 1,5 yıl önce İzmir'den İstanbul'a taşındı. Turan, "Nisa'nın evde bakım ve engelli maaşı var. 370 lira da nafaka alıyorum. Bu bedelin artırılması için geçen hafta dava açtım. 1250 lira kira ödüyorum. Nisa'nın daha iyi tedavi alması için 1,5 yıl önce İstanbul'a taşındık" dedi.

BAĞIŞLANAN PARA AZALDI

Nisa'nın en son geçen 11 Nisan'da 3,5 saat süren kalça ve bacak ameliyatı olduğunu anlatan anne Turan, "Olması gereken ve ertelenen bir ameliyattı. 2, 5 ay alçıda kaldı. Sonucu bekliyoruz. Nisa için 2017 yılında açılan Valilik onaylı bağış hesabı kapandı. Bu hesapta sadece 250 bin lira toplayabildik. Yürüme robotu, 3 ameliyat ve ayakta durma sehpasına 200 bin lira harcadım. Sadece 50 bin lira kaldı. Onunla da fizik tedavisini karşılayacağım. Aylardır fizik tedavi almıyoruz. Bu para 5 aylık fizik tedaviye gidecek. Son yapılan ameliyatın tutarı 30 bin liraydı, 18 bin TL'ye yaptırdık. Ağır bir ameliyattı. Çok araştırdım. Ameliyatın başarılı olup olmadığını zaman gösterecek" diye konuştu.

SARMA SİPARİŞİ GELMİYOR

Nisa'nın fizik tedavisi için haftada 5 gün eve fizyoterapist geleceğini ifade eden Zana Turan, her seansın 350 liraya mal olacağını söyleyerek fizik tedavi süresinin arttırılmasıyla tedaviye daha güzel yanıt alabileceklerini kaydetti. Günün tamamında Nisa'nın bakımıyla ilgilenen Turan, evde otururken para kazanabilmek için sarma sarıyor. Nisa'ya inandığını ve onun iyiliği için savaştığını anlatan Turan, şunları söyledi:

"Ne kadar çok fizik tedavi alırsa tedaviye o kadar çok yanıt verecek ama Nisa'nın yürüyüp koşması imkansız. Oturması bile mucize ama inanmak zorundayım. En azından yaşam kalitesi yükselecek. Bu yüzden bu zor ameliyata ve sonrasında yaşadıklarımıza katlandık. Ancak şubat ayından bu yana sarma siparişi alamıyorum. Çünkü sesimi duyuramıyorum. Bu kadar zamanda ancak 1-2 kiloluk siparişler geldi ama o da kurtarmıyor. Kilosunu 50 liraya satıyorum. Şubat ayında 500 kilo sipariş aldım. Çok sayıda kadın da bana destek verdi, birlikte sardık. Biriktirdiğim paraları kullanıyorum şu an. Ben kimseden nakit para beklemiyorum. Bize fizik tedavi için destek olsunlar. Kendime dair hiçbir şey istemiyorum. Yardım etmek isteyenler Instagram üzerindeki 'Nisa icin el ele' hesabından bana ulaşabilirler."

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