Nilüfer Belediyesi’nde grev kararı alındı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, () - BURSA’nın merkez Nilüfer Belediyesi’nde, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası tarafından alınan grev kararı belediye binasına asıldı.

Nilüfer Belediyesi ile Genel İş sendikası arasında 128 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin 9’uncu oturumu da anlaşmazlıkla sonuçlanınca sendika grev kararı aldı. Alınan grev kararı Genel İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Selahattin Atak ve bir grup işçi tarafından belediye binasına asıldı. Nilüfer Halkevi olarak adlandırılan belediye binası önünde kararı astıktan sonra açıklama yapan Genel İş Sendikası Bursa Şubesi Başkanı Selahattin Atak, “Nilüfer Belediyesi’nde çalışan sendikalı üyelerimizin sosyal haklarını korumak amacıyla görüşmeler yaptık. Toplam 9 oturum sonucunda istediğimiz parasal 4 konuda anlaşma sağlayamadık. İsteğimiz ücretlerin yüzde 10 oranında arttırılması. Grev kararımızı astık. 60 günlük süreç içinde, ilk 6 gün içinde İş-Kur’a grev eylemini bildireceğiz. Onların belirleyeceği bir yerde kurulacak sandıkta 128 sendikalı arkadaşımız ya grev, ya da Yüksek Hakem Kurulu’na gidilip gidilmemesi konusunda oylama yapacağız” dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Bozbey gazetecilere yaptığı açıklamada, belediyede 2 bin kişinin çalıştığını belirterek, şöyle konuştu:

“Sendikalı işçilerin tabii ki toplu iş görüşmeleri en doğal hakkı. Sendika yöneticileri ile biz masaya oturduk. Onların istekleri oldu, bizimde yapabileceklerimizi kendilerine söyledik. Sendikalı işçilerle,diğer bin 900 çalışanların alacakları ücretler arasında fark olmamalı. Biz herkese eşit ve adaletli davranıyoruz. Tüm çalışanların hakkını düşünmek zorundayız. Sendika grev kararı aldı. Sürecin sonucu bekleyeceğiz.”

Sadece işçilerin değil memurların, taşeronda çalışanların da katlarını eşit düzeyde korumak zorunda olduklarını kaydeden Bozbey, “İlla bir kesim istediği doğru, diğer kesimin istediği doğru değil demek değil. Eşit düzeyde, aynı atmosferde çalışan arkadaşların arasında farklı ücretler olmasından yana değilim. Bizim anlayışımız bu. Yıllardın bunu korumaya çalıştık. Sosyal haklar konusunda iyileştirmeler yaptık. Diğer teklifimizi yaptık ama sendika kabul etmemiş olabilir. Ben 128 işçinin dışındakileri de düşünmek zorundayım. İşçinin de memurunda yaşama hakkı var” diye konuştu.

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