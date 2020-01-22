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Niksar'daki bin yıllık Gazi Mescidi restore edilecek
GENEL 22.01.2020, 15:27
TOKAT'ın Niksar ilçesinde özel mülkiyet alanında bulunan ve yaklaşık bin yıllık olduğu ileri sürülen Gazi Mescidi, Niksar Belediyesi tarafından kamulaştırıldı. Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, eserin aslına uygun şekilde restore edileceğini söyledi.
Niksar Kalesi yakınında özel mülkiyet içerisinde bulunan, mimari olarak Danişmendliler dönemine ait Gazi Mescidi ve müştemilatı, Niksar Belediyesi tarafından kamulaştırıldı.
Yaklaşık bin yıllık Gazi Mescidi'nin restorasyonu için görüşmelere başlandığını ifade eden Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, "Niksar Kalesi içerisinde yer alan, mimari olarak Danişmendliler dönemi, ata yadigârı Gazi Mescidi ve müştemilatını hukuki mücadele sonucunda kamulaştırdık. Bununla birlikte bu eserin yeniden hayat bulması için projelendirme çalışmasını gerçekleştirerek, tarihine uygun bir şekilde restore edilmesi için görüşmelerimiz sürmekte. Atalarımızın bizlere emaneti olan tarihimizi en iyi şekilde muhafaza etmek, bizlerin en asli görevidir. Bu eserleri bizlere bırakan ecdadımızı rahmetle anıyorum'' diye konuştu.
Niksar Kalesi yakınında özel mülkiyet içerisinde bulunan, mimari olarak Danişmendliler dönemine ait Gazi Mescidi ve müştemilatı, Niksar Belediyesi tarafından kamulaştırıldı.
Yaklaşık bin yıllık Gazi Mescidi'nin restorasyonu için görüşmelere başlandığını ifade eden Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, "Niksar Kalesi içerisinde yer alan, mimari olarak Danişmendliler dönemi, ata yadigârı Gazi Mescidi ve müştemilatını hukuki mücadele sonucunda kamulaştırdık. Bununla birlikte bu eserin yeniden hayat bulması için projelendirme çalışmasını gerçekleştirerek, tarihine uygun bir şekilde restore edilmesi için görüşmelerimiz sürmekte. Atalarımızın bizlere emaneti olan tarihimizi en iyi şekilde muhafaza etmek, bizlerin en asli görevidir. Bu eserleri bizlere bırakan ecdadımızı rahmetle anıyorum'' diye konuştu.
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