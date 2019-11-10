Nikah törenine giderken kaza yaptılar: 1 ölü, 4 ağır yaralı (1) 

ARNAVUTKÖY Habipler yolunda nikah törenine giden bir ailenin içinde bulunduğu otomobil, kamyonla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle taklalar atan otomobildeki Ayşe Gülen Özkan hayatını kaybederken 4 kişi ağır bir şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.