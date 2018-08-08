Nikah tarihi unutulmasın diye 8.8.2018'i seçtiler

KONYA'nın en çok nikah kıyılan ilçesi Selçuklu'da 8 rakamının sonsuzluğu simgelediğine inanan ve unutulmayacak bir tarih olduğunu düşünen 52 çift nikah masasına oturdu.Evlilik için aylar öncesinden evlendirme dairesinden gün alan çiftler, 8 rakamının yan yana geldiği 08.08.2018 tarihinde nikah salonlarını doldurdu. Konya'nın en çok nikah kıyılan ilçesi Selçuklu'da sonsuzluğu simgelediği ve unutulmayacak bir tarih olduğunu düşünerek, bu tarihi nikah tarihi olarak belirlediklerini belirten 52 çift nikah masasına oturdu. Normal zamanlarda 17-18 çiftin nikahı kıyılan Selçuklu Belediyesi Nikah Dairesi'nde bugün 52 çift evliliğe ilk adımını attı.Nikah tarihinin özel olmasını istediklerini belirten Hatice Uğur, "Özel olsun, unutulmasın istedik." dedi. Eşi Mustafa Uğur ise "Unutulmayacak bir tarih olduğu için bu günü seçtik" diye konuştu.Eşinin bu tarihi unutmaması, kavga yaşanmaması için bu tarihte nikah masasına oturduklarını belirten Dilek Öztaş Saka, "Bu tarihi eşim unutmasın, evlilikte kavgalar daha az olsun diye seçtik" dedi. Eşi Murat Saka'da "Bilinçli olarak bu tarihi seçtik. Özel olsun istedik" dedi.Evlilik yıldönümlerini unutmamak için bu tarihi seçmeyi kendisinin istediğini söyleyen Recep Hazar, "Akılda kalıcı olduğu için tercih ettik. Ben unutmayayım diye bu tarihi seçtik" dedi. Eşi Ümmühan Koç ise "Unutulmayacak bir tarih olsun istedik." diye konuştu.

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