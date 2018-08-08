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Nikah salonlarında 08.08.2018 yoğunluğu

SİVAS'ta düğün tarihlerini özel bir güne denk getirmek isteyen 100 çift, 08.08.2018 tarihinde nikah masasına oturdu. Dünya evine girmek için 08.08.2018 tarihini tercih ederek Sivas Belediyesi'ne müracaat eden 100 çift, mutluluğa ilk adımlarını...

Nikah salonlarında 08.08.2018 yoğunluğu
SİVAS'ta düğün tarihlerini özel bir güne denk getirmek isteyen 100 çift, 08.08.2018 tarihinde nikah masasına oturdu.
Dünya evine girmek için 08.08.2018 tarihini tercih ederek Sivas Belediyesi'ne müracaat eden 100 çift, mutluluğa ilk adımlarını attı. Sivas Belediyesi Nikah Salonu'nda yoğunluk yaşanırken, çiftler sırayla nikah masasına oturdu. Nikahı kıyılan çiftler 08.08.2018 tarihinin özel bir tarih olduğunu ve unutulmaması için seçtiklerini söyledi.
Bugünü seçen Muhammet-Ayşegül Gök çifti, özel olması için bugünü seçtiklerini, mutlu ve huzurlu olduklarını söyledi. Bilal-Sevde Özcan çifti de, tarihin güzel ve ayrıcalıklı olduğunu ifade etti.
Sivas Belediyesi Nikah Memuru Muzaffer Güner, "Çiftlerimiz gün, ay ve yıl olarak unutulmaması açısından talepte bulundular. Biz de taleplerini geri çevirmeden bütün çiftlerimize nikah tarihi verdik. Bugün 100 çiftimizin nikahını gerçekleştirdik. Bütün çiftlerimize mutluluklar diliyoruz" dedi. 

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