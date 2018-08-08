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Nikah salonlarında 08.08.2018 heyecanı

Burak EMEK-Alev HAMİTOĞULLARI, (DİYARBAKIR)- DİYARBAKIR'da, evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen birçok çift, 08.08.2018'de nikahlarını kıydırdı. Bugün nikah kıyan Mine- Yılmaz Çevik çifti, "Aylar öncesinden çok yoğundu...

Nikah salonlarında 08.08.2018 heyecanı

Burak EMEK-Alev HAMİTOĞULLARI, (DİYARBAKIR)- DİYARBAKIR'da, evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen birçok çift, 08.08.2018'de nikahlarını kıydırdı. Bugün nikah kıyan Mine- Yılmaz Çevik çifti, "Aylar öncesinden çok yoğundu ama ayarlayabildik. Güzel ve anlamlı bir tarih olduğu için bugünü seçtik. Çok mutluyuz"dediler.
Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesi Nikah Salonu'na gelen çiftler, 08.08.2018'de nikahlarını kıyarak ömür boyu mutluluk için 'evet' dedi. Kendilerine uğur getirmesi ve unutmayacakları bir gün olması için bu tarihi seçtiklerini belirten ve aylar önce bu gün için tarih alan çiftler, 5 dakikada bir kıyılan nikah için sıra bekledi. 
Mutluluklarını özel bir günle anlamlı kılmak istediklerini söyleyen Mine- Yılmaz Çevik çifti, "Aylar öncesinden çok yoğundu ama ayarlayabildik. Güzel ve anlamlı bir tarih olduğu için bugünü seçtik. Çok mutluyuz" diye konuştu.
'KUŞADASI'NDAYKEN TARİHİ AYARLADIK'
Mehmet- Ayla Bulut çifti ise, özel bir tarihte dünya evine girmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Gelin Ayla Bulut, özellikle bu tarihi çok istediklerini ifade ederek, "Şans getireceğine inandık. İnşallah şans getirir, Aylar öncesinden bayağı uğraştım. Ben Kuşadası'nda oturuyorum. Zor oldu ama zoru başardık"dedi.

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