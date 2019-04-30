Nihat Doğan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

Yüksel KOÇ / İstanbul - Bir televizyon kanalında Kurtlar Vadisi Darbe filmi ve diziye ilişkin açıklamalar yapan Nihat Doğan, programın sunuculuğunu yapan Ömür Varol ve yayın sorumlusu Cihat Zembat, "İftira" ve "Hakaret" suçlarından 1 yıl 8 ay hapis ve 23 bin 280'ar lira para cezasına çarptırıldılar. Sanıkların hapis cezaları 1 yıl 8 ay ertelendi.

İstanbul Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına müşteki Necati Şaşmaz ve sanıklar katılmadı. Müşteki ve sanıkları avukatları temsil etti. Söz alan sanıkların avukatları, müvekkillerinin beraatine karar verilmesini istediler.

1'ER YIL 8'ER AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDILAR

Kararını açıklayan Hakim Yılmaz Karakuş, sanıklar Nihat Doğan, Ömür Varol ve Cihat Zembat'ı, "İftira" suçundan 1'er yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırdı. Hakim Karakuş, "Hakaret" suçundan da her sanığı 23 bin 280'ar lira para cezası ile cezalandırdı. Hakim Karakuş, hapis cezalarını 1 yıl 8 ay erteledi. Sanıklar Gülşah Saraçoğlu ve Bircan İpek'in ise beraatlerine karar verildi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Beyaz TV'de yayınlanan ve şüpheli Nihat Doğan'ın yorumcu olarak bulunduğu programda Kurtlar Vadisi Darbe isimli film hakkında bası ifadeler kullanıldığı, bu ifadeler üzerine müştekiler Pana Film ile Necati Şaşmaz tarafından şikayette bulunulduğu belirtiliyor.

Kurtlar Vadisi Darbe isminin patent başvurusunun Mayıs 2016 tarihinde yapıldığı, ardından 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı, Nihat Doğan'ın programda buna ilişkin müştekiler hakkında bazı yorumlarda bulunduğu, dizinin de 159. bölümüne ilişkin eleştiriler yaptığı bilgisine yer verilen iddianamede, yorumcu Nihat Doğan, programın diğer yorumcuları, yapımcısı ve editörleri olan Ömür Varol, Gülşah Saraçoğlu, Bircan İpek ve Cihad Zembat'ın "İftira" ve "Hakaret" suçlarından 1 yıl 9 ay 15 günden 8 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.





