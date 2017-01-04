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Niğdeli vekilden, bakanlara bir yılda bin 322 soru

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'de 2016 yılında bakanlara sorduğu bin 322 soru ile en çok soru soran milletvekili oldu. 2016 boyunca halkın sesi olmak için çalıştığını belirten Ömer Fethi Gürer, etkinliklere de katılmaya...

Niğdeli vekilden, bakanlara bir yılda bin 322 soru
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'de 2016 yılında bakanlara sorduğu bin 322 soru ile en çok soru soran milletvekili oldu.
2016 boyunca halkın sesi olmak için çalıştığını belirten Ömer Fethi Gürer, etkinliklere de katılmaya çalıştığını söyledi. Gürer şöyle konuştu:
"2016 yılında bakanlara bin 322 soru sordum. 30 kanun teklifi verdim. 235 kez kayıtlara geçen sözüm oldu. 77 ayrı konuda Meclis Araştırması istedim. 600'e yakın basın bülteni yayınladım. Basın toplantılarım, basın açıklamalarım yanında 16 ilde CHP Emek Büroları oluşum çalışmasına katıldım. Niğde ilimiz köy ve kasabalarına ziyaretler yaptım. Demokratik kitle örgütlerimizi, sendikalarımızı ziyaret ettim. Bir yıl boyunca halkımızın sorunlarının sesi olmak için çalıştım. Bu yılda zor bir yıl olacak. Ülkemiz ve Niğde'miz için çalışmaya devam edeceğim."

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