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Niğde’den UMKE ve 112 Ekipleri Elazığ’a yardıma gönderildi
GENEL 25.01.2020, 00:53
ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından Niğde UMKE ve 112 ekibi yardım malzemeleriyle bölgeye gönderildi.
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, yaptığı açıklamada, "Niğde’den AFAD, UMKE ve 112 ekiplerimiz Elazığ’daki deprem bölgesinde vatandaşlarımıza yardım amacıyla arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere harekete geçtiler. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, yaptığı açıklamada, "Niğde’den AFAD, UMKE ve 112 ekiplerimiz Elazığ’daki deprem bölgesinde vatandaşlarımıza yardım amacıyla arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere harekete geçtiler. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.
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