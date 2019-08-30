Niğde’de Zafer Bayramı kutlandı

NİĞDE’de 30 Ağustos Zafer Bayramı, törenlerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayan törene Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş ile vatandaşlar katıldı. Vali Şimşek ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, vatandaşların ve protokol üyelerinin bayramını kutladı. Jandarma Teğmen Numan Atalay, 30 Ağustos'un önemini vurgulayan bir konuşma yaptı. Atalay konuşmasında, "Bu zafer Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde çelikleşmiş milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde, hürriyet ve bağımsızlık aşkı ile yanan bir milletin, sarsılmaz azim ve inancının zaferidir. Bu zafer, ülkemizi parçalamak , milletimizi esaret altına almak, hatta yok etmek isteyen güçler tarafından, yıllar boyu sinsice hazırlanan planların bozulduğu, Türk birlik ve beraberliğinin nelere muktedir olduğunun dünyaya gösterildiği, yüce Türk milleti ve kahraman ordusunun, bağımsızlığı ve hürriyeti söz konusu olduğunda, nasıl şahlandığının tüm dünyaya öğretildiği tarihte benzeri olmayan bir zaferdir" dedi.

Şiirlerin okunduğu törenin ardından Vali Şimşek, makamında tebrikleri kabul etti.



