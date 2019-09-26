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Niğde’de sigara içen sürücülere ceza

NİĞDE'de trafik ekiplerinin 'dumansız araçlar' uygulamasında seyir halinde sigara içen 3 sürücüye 459 lira para cezası uygulandı. Kent genelinde polis ekiplerince trafikte sigara yasağına ilişkin 'dumansız araçlar' uygulaması gerçekleştirildi....

GENEL 26.09.2019, 10:25
Niğde’de sigara içen sürücülere ceza
NİĞDE'de trafik ekiplerinin 'dumansız araçlar' uygulamasında seyir halinde sigara içen 3 sürücüye 459 lira para cezası uygulandı.
Kent genelinde polis ekiplerince trafikte sigara yasağına ilişkin 'dumansız araçlar' uygulaması gerçekleştirildi.  Niğde kent merkezi ve ilçelerde belirli noktalarda yapılan uygulamada 258 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Yapılan kontrollerde eksikleri tespit edilen 53 araç ve sürücüsüne 14 bin 87 lira idari para cezası uyguladı. Uygulama sırasında eksikleri olan 1 araç ise trafikten men edildi.
KAMERAYLA TESPİT EDİLDİ
Güzergahlarda kamerayla kayıt alan polis, içerisinde sigara içildiğini tespit ettiği araçların plakalarını uygulama noktasındaki ekiplere bildirdi. Bu araçları durduran ekipler, sigara içen 3 sürücüye 153'er lira cezai işlem uyguladı. Ekipler, şoför ve yolculara araçlarda sigara içilmemesi konusunda da uyarılarda bulundu. Uygulamaların gün boyunca farklı bölgelerde devam edeceği öğrenildi.

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