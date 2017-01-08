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Niğde’de okullar tatil edildi

NİĞDE’de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar bir gün tatil edildi. Niğde Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada: “Kar yağışlı ve buzlanma nedeniyle il genelinde 09 OCAK 2017 Pazartesi günü okullar bir...

Niğde’de okullar tatil edildi
NİĞDE’de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.
Niğde Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada: “Kar yağışlı ve buzlanma nedeniyle il genelinde 09 OCAK 2017 Pazartesi günü okullar bir gün tatil edilmiştir.” Denildi

 

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