Niğde’de okullar tatil edildi

NİĞDE’de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar bir gün tatil edildi. Niğde Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada: “Kar yağışlı ve buzlanma nedeniyle il genelinde 09 OCAK 2017 Pazartesi günü okullar bir...

08 Ocak 2017 Pazar 21:23