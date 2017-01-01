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Niğde’de okullar tatil edildi

Ali KADI/NİĞDE, ()-NİĞDE’de okullar tatil edildi.Niğde’de soğuk hava ve aşırı buzlanma nedeniyle okullar bir gün tatil edildi. Niğde Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada:' Aşırı buzlanma nedeniyle 2 Ocak 2017...

Niğde’de okullar tatil edildi

Ali KADI/NİĞDE, ()-NİĞDE’de okullar tatil edildi.Niğde’de soğuk hava ve aşırı buzlanma nedeniyle okullar bir gün tatil edildi. Niğde Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada:' Aşırı buzlanma nedeniyle 2 Ocak 2017 Pazartesi günü 1 gün süreyle okullar Niğde genelinde tatil edilmiştir." denildi.

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