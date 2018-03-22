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Niğde’de iki yabancı avcı, izinli dağ keçisi avladı

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,()-NİĞDE'de, 2 yabancı uyruklu avcı, aldıkları izin ve gözetmenler eşliğinde dağ keçisi avladı. Orman ve Su İşleri Doğa Koruma milli Parklar Şube müdürlüğü ekipleri kontrolünde sürdürülen dağ keçisi av...

Niğde’de iki yabancı avcı, izinli dağ keçisi avladı

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,()-NİĞDE'de, 2 yabancı uyruklu avcı, aldıkları izin ve gözetmenler eşliğinde dağ keçisi avladı.
Orman ve Su İşleri Doğa Koruma milli Parklar Şube müdürlüğü ekipleri kontrolünde sürdürülen dağ keçisi av sezonu kapsamında, Bakanlığın belirlediği av kotası dâhilinde ava çıkan Fransız Sebastien Hallard ve Macar Szencz Lajos isimli yabancı uyruklu avcılar, trofesi (boynuz uzunluğu) 120 santimetreyi bulan bir dağ keçisi avladı. Fransız avcı Sebastien Hallard, Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri ve av gözetmeni ile birlikte Aladağlar av sahasında gerçekleştirdiği avda ve uzun mesafeli atışta vurduğu dağ keçisinin, yaklaşık 10 yaşında ve 98 kilogram ağırlığındaki olduğu belirlendi. Macar avcı Szencz Lajos iise trofesi (boynuz uzunluğu) 110 santimetreyi bulan bir dağ keçisi avladı. Milli Parklar yetkilileri de, avcılığın hem devlete hem de köy bütçelerine katkı sağladığını belirterek, Niğde Aladağlar avlaklarındaki dağ keçisi sayısının her geçen yıl arttığını ve buna bağlı olarak av kotasının önümüzdeki yıllarda daha da artabileceğini kaydetti.

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