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Niğde’de fırtına çatılarını uçurdu, kazalara neden oldu

Ali KADI/ NİĞDE()-NİĞDE’de dün gece başlayan şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Niğde merkezdeki  Aliye İzzet Begoviç Ortaokulu ve İlkokulu'nun çatısı uçtu. Olayda yaralanan olmazken okul tatil edildi. Fırtına nedeniyle...

Niğde’de fırtına çatılarını uçurdu, kazalara neden oldu

Ali KADI/ NİĞDE()-NİĞDE’de dün gece başlayan şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor.
Niğde merkezdeki  Aliye İzzet Begoviç Ortaokulu ve İlkokulu'nun çatısı uçtu. Olayda yaralanan olmazken okul tatil edildi. Fırtına nedeniyle Niğde'nin birçok yerinde trafik kazası meydana geldi. Yeni Terminal Kavşağı'nda 27 AFL 38 plakalı otomobil sürücüsü Neşet Civciv, fırtına nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybedince trafik levhalarını devirerek, yol kenarında bulunan su kanalının duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan sürücü Civciv, 112 ekipleri ve vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı Niğde Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI 

 

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