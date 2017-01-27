Niğde’de FETÖ'den 4 eski polis daha tutuklandı

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantılığı olduğu ve 'Bylock' kullandığı iddia edilen ve meslekten ihraç edilen 5 polisin sorgusu tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dün de aynı operasyonda gözaltına alınan 13 eski polis tutuklanmıştı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantılığı olduğu ve 'Bylock' kullandığı iddia edilen ve meslekten ihraç edilen 5 polisin sorgusu tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dün de aynı operasyonda gözaltına alınan 13 eski polis tutuklanmıştı.