Niğde’de 250 kadına 'amigurumi bebek' örmesini öğretti

NİĞDE’de 2 yıl önce internetten, 'amigurumi bebek' örmesini öğrenen Zekiye Göktürk, kendini geliştirerek eğitmen oldu ve yaklaşık 250 kadına kurs verdi.3 çocuk annesi Zekiye Göktürk, amigurumi örmeye oğluna oyuncak kartal örerek başladığını kaydederek, "Bu işe oğluma bir oyuncak kartal örerek başladım. Eşim ilk gördüğü zaman 'Bu kartala elektrik çarpmış galiba' dedi ve beğenmedi. İnadına bu işin üzerine gittim ve şu anda 250’den fazla kursiyerim var. Hepsine örgü işini öğrettim. Şu anda evlerine ek gelir getirmek için bu işi yapıyorlar” dedi.Amigurumi bebeklerin tamamen yün ve örme olması nedeniyle sağlıklı olduğunu söyleyen Göktürk şöyle devam etti:"Piyasada satılan birçok oyuncak yerine organik doğal sağlıklı olan amigurumi oyuncakları ailelere tavsiye ediyorum. Çünkü yaptığımız oyuncakların hepsi sağlığa zararsız olan ipliklerden üretiliyor. Sevgiyle ilmek ilmek hayal dünyamıza göre şekil veriyoruz. Son zamanlarda ailelerimizde bu konuda bilinçlendi. Onlarda çocuklarını sağlıklı oyuncaklarla oynatmak istiyor. Yoğun talep var. Bazen siparişlere yetişemiyorum. Birlikte tamamladıktan sonra satışını yapıyoruz. 25 lira 300 lira arasında oyuncakların fiyatları değişiyor. Kişinin isteğine göre kişisel çalışmalar yapıyoruz."

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