banner325

Son Dakika

Niğde'de organik salça sezonu başladı

NİĞDE'de ev kadınları, mutfaklarda organik gıdalara yer verenlerin vazgeçilmezi olan ev yapımı salçaları hazırlamaya başladı.  Niğde ve çevresinde gelenek haline gelen ve kış hazırlıkları arasında sayılan ev yapımı salça sezonu...

GENEL 26.08.2019, 07:32
Niğde'de organik salça sezonu başladı
NİĞDE'de ev kadınları, mutfaklarda organik gıdalara yer verenlerin vazgeçilmezi olan ev yapımı salçaları hazırlamaya başladı. 
Niğde ve çevresinde gelenek haline gelen ve kış hazırlıkları arasında sayılan ev yapımı salça sezonu başladı. Ev kadınları, kurulan pazar yerlerinde salçalık biber ve domates alarak temizliyor. Daha sonra özel makinelerde çektirip, kurutarak salça haline getiriyor. Geçen yıl 1,50 TL ile 2 TL arasında satılan salçalık biberin bu yıl ise kilosu 3 TL ile 3,50 TL arasında satılmaya başlandı. Pazar esnaflarından Murat Karaca, salçalık sezonun yeni başladığını belirterek, domates ve bibere büyük ilgi olduğunu belirtti. Karaca, "Satışlarımız bu yıl çok iyi gidiyor. Eylül ayına girerken Niğde'de salça sezonu başlar. Bu yıl da sezon iyi başladı" dedi.

 

Yorumlar (0)
28°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 26 Ağustos 2019
İmsak 04:45
Güneş 06:17
Öğle 13:11
İkindi 16:55
Akşam 19:55
Yatsı 21:21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Ankaragücü 2 2
11. Konyaspor 2 2
12. Kayserispor 2 1
13. Galatasaray 2 1
14. Kasımpaşa 2 1
15. Gençlerbirliği 1 0
16. Başakşehir 2 0
17. Göztepe 2 0
18. Gazişehir 1 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 1 1
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 1 0
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atlético Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3