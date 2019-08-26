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Niğde'de organik salça sezonu başladı
NİĞDE'de ev kadınları, mutfaklarda organik gıdalara yer verenlerin vazgeçilmezi olan ev yapımı salçaları hazırlamaya başladı. Niğde ve çevresinde gelenek haline gelen ve kış hazırlıkları arasında sayılan ev yapımı salça sezonu...
GENEL 26.08.2019, 07:32
NİĞDE'de ev kadınları, mutfaklarda organik gıdalara yer verenlerin vazgeçilmezi olan ev yapımı salçaları hazırlamaya başladı.
Niğde ve çevresinde gelenek haline gelen ve kış hazırlıkları arasında sayılan ev yapımı salça sezonu başladı. Ev kadınları, kurulan pazar yerlerinde salçalık biber ve domates alarak temizliyor. Daha sonra özel makinelerde çektirip, kurutarak salça haline getiriyor. Geçen yıl 1,50 TL ile 2 TL arasında satılan salçalık biberin bu yıl ise kilosu 3 TL ile 3,50 TL arasında satılmaya başlandı. Pazar esnaflarından Murat Karaca, salçalık sezonun yeni başladığını belirterek, domates ve bibere büyük ilgi olduğunu belirtti. Karaca, "Satışlarımız bu yıl çok iyi gidiyor. Eylül ayına girerken Niğde'de salça sezonu başlar. Bu yıl da sezon iyi başladı" dedi.
Niğde ve çevresinde gelenek haline gelen ve kış hazırlıkları arasında sayılan ev yapımı salça sezonu başladı. Ev kadınları, kurulan pazar yerlerinde salçalık biber ve domates alarak temizliyor. Daha sonra özel makinelerde çektirip, kurutarak salça haline getiriyor. Geçen yıl 1,50 TL ile 2 TL arasında satılan salçalık biberin bu yıl ise kilosu 3 TL ile 3,50 TL arasında satılmaya başlandı. Pazar esnaflarından Murat Karaca, salçalık sezonun yeni başladığını belirterek, domates ve bibere büyük ilgi olduğunu belirtti. Karaca, "Satışlarımız bu yıl çok iyi gidiyor. Eylül ayına girerken Niğde'de salça sezonu başlar. Bu yıl da sezon iyi başladı" dedi.
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