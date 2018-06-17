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Niğde'de kızıl tilkinin yılan avı objektiflere yansıdı

NİĞDE'de Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekiplerinin arazi çalışmaları sırasında kızıl tilkinin yılan avı görüntülendi. Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun...

Niğde'de kızıl tilkinin yılan avı objektiflere yansıdı
NİĞDE'de Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekiplerinin arazi çalışmaları sırasında kızıl tilkinin yılan avı görüntülendi.
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun talimatıyla, yaban hayatı türlerinin daha iyi korunması ve geliştirilmesi, yaşam alanlarının iyileştirilmesi amacıyla oluşturulan Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları belgesel tadında görüntülere ev sahipliği yapıyor. Geçen günlerde Niğde-Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bir kızıl tilkinin yılan avı DKMP ekiplerinin objektiflerine yansıdı. Ekosistemin en güzel örneklerinden birisini oluşturan bu olay, tabiatta bulunan bütün canlı ve çevresindeki cansız varlıkların bir sistem çerçevesinde birbirlerini etkileyerek süreklilik arz etmesini ortaya koyuyor. Yılan popülasyonunun dengede kalmasını sağlayan kızıl tilki, fare ve yılan popülasyonlarını kontrol altında tutarak tabiat ve insanlar için faydalı oluyor.

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